Производство цемента в Беларуси побило все рекорды
По итогам 2025 года производство цемента в стране достигло исторического максимума – почти 5,5 миллиона тонн. Это лучший результат за все годы независимости. При этом экспортная составляющая составила солидную цифру – свыше 2 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Львиную долю в этой статистике обеспечил костюковичский цементный завод, который с результатом больше 2 миллионов тонн также превзошел собственные достижения.
30 лет жизни костюковичского цементного завода уместились в одну линию на этом стенде. Вот замеры 90-х, когда первую линию запускали. Здесь ровный пульс модернизации.
А этот пик едва вмещается в систему координат. Это день сегодняшний, когда сердце предприятия бьется с рекордной силой.
Андрей Титов, заместитель генерального директора Белорусского цементного завода:
Не было такого в истории цементной промышленности республики, чтобы мы достигли таких показателей. За один календарный год 2 миллиона 193 тысячи тонн цемента было выпущено. Все это было благодаря, конечно, слаженной работе всего коллектива.
В этом году Белорусский цементный завод отметит 30-летие. Но есть человек, чей стаж больше, чем у самого предприятия. Казалось бы, цемент – серое вещество, одним словом, пыль или смесь. Но послушайте, как о нем говорит женщина, которая работает с цементом 32 года.
Вы все покупали мешок цемента. Открываете, он пушистый такой, красивый. Вот этот цемент изготавливаем мы в своем цеху, который потом идет потребителю.
Зоя Кобылинская пришла сюда, когда завод еще строили. Начинала слесарем контрольно-измерительных приборов, потом техником в метрологии, собирала первый центральный пульт управления, где вместо компьютерных мышей были рычаги. Завод рос и менялся на ее глазах. И она уверена, чтобы получить качественный продукт, все (от транспортировки сырья до мельницы) должно работать как единый механизм.
Подробности в видео.