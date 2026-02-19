Производство цемента в Беларуси побило все рекорды

По итогам 2025 года производство цемента в стране достигло исторического максимума – почти 5,5 миллиона тонн. Это лучший результат за все годы независимости. При этом экспортная составляющая составила солидную цифру – свыше 2 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Львиную долю в этой статистике обеспечил костюковичский цементный завод, который с результатом больше 2 миллионов тонн также превзошел собственные достижения.

30 лет жизни костюковичского цементного завода уместились в одну линию на этом стенде. Вот замеры 90-х, когда первую линию запускали. Здесь ровный пульс модернизации.

А этот пик едва вмещается в систему координат. Это день сегодняшний, когда сердце предприятия бьется с рекордной силой. Андрей Титов, заместитель генерального директора Белорусского цементного завода:

Не было такого в истории цементной промышленности республики, чтобы мы достигли таких показателей. За один календарный год 2 миллиона 193 тысячи тонн цемента было выпущено. Все это было благодаря, конечно, слаженной работе всего коллектива.

В этом году Белорусский цементный завод отметит 30-летие. Но есть человек, чей стаж больше, чем у самого предприятия. Казалось бы, цемент – серое вещество, одним словом, пыль или смесь. Но послушайте, как о нем говорит женщина, которая работает с цементом 32 года.

Вы все покупали мешок цемента. Открываете, он пушистый такой, красивый. Вот этот цемент изготавливаем мы в своем цеху, который потом идет потребителю.