Изобразили легендарных белорусок на жакетах! Показываем одну из самых необычных коллекций одежды

История в портретах на жакетах. Креативный подход к творчеству и хендмейд обсудили с гостьями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Коржова, директор Центра творчества детей и молодежи Гомельского района, и Виктория Пугачева, педагог-организатор Центра творчества детей и молодежи Гомельского района. Александр Меженный, ведущий:

С чего все начиналось? Кому пришла в голову такая идея?

Татьяна Коржова, директор Центра творчества детей и молодежи Гомельского района:

Идея создания этой коллекции принадлежит начальнику отдела образования. Она поделилась своими мыслями, мы воодушевились. Девочки, молодые специалисты, которые художники, очень талантливые, профессионалы своего дела, они взялись за работу. Впервые коллекция была представлена на областном празднике, посвященному Дню учителя. Потом мы ее транслировали на районном празднике – Дне учителя. Она получила огромное внимание со стороны всех присутствующих. И мы понимаем, что мы на правильном пути.

Виктория Пугачева, педагог-организатор Центра творчества детей и молодежи Гомельского района:

Поступила идея. Мне показалось, что очень интересно. Чтобы начать работу, нужно было сначала подготовить, что будем делать. Мы смотрели портреты, изучали их прически, их украшения, которые были в их времена. Потом уже взялись за работу.