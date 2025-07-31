Грязный носок Майкла Джексона ушел с молотка за очень много денег

На аукционе в Ниме за 6 200 евро был выставлен коллекционный носок, надетый Майклом Джексоном во время выступления во Франции в 1997 году. Об этом пишет ТАСС.

Аксессуар, украшенный кристаллами, был оценен ранее по более низкой цене (€3-4 тыс. при стартовой стоимости в €2,5 тыс). Носок превратился в заметный элемент образа исполнителя во время «лунной походки».

Этот элемент гардероба был найден техником уже после концерта и долгое время находился у него. Ранее лот выставлялся на аукцион, но не смог найти покупателя из-за слабой рекламной кампании.

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