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Более 800 вариантов формы – в Минске продолжают работу школьные базары

07 августа 2025 17:47
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Деловая одежда и обувь, а также рюкзаки и канцелярия на любой вкус и кошелек. Школьные базары работают во всех крупных торговых точках столицы. Универмаги Минска предлагают покупателям широкий выбор для детей всех возрастных групп, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 800 вариантов формы – в Минске продолжают работу школьные базары-2

Все под запрос покупателей. Производители сделали ставку на качественные ткани, удобный крой и современный дизайн. Предпочтение отдают отечественному производству. Цветовая гамма остается сдержанной: преобладают синие и черные оттенки. Так, только в Центральном универмаге представлено около 800 моделей детской одежды делового стиля. А это порядка 70 тысяч единиц товара. Покупателей радуют новинки, а еще широкий ценовой диапазон и скидки до 30 %.

Более 800 вариантов формы – в Минске продолжают работу школьные базары-4

Анастасия Мурач, ведущий товаровед швейно-трикотажных изделий:
Мы предлагаем очень большой ассортимент товаров. У нас в легкой промышленности предложено около 800 изделий для мальчиков и девочек. Традиционно для девочек это будет сарафан, платья, брюки, всевозможные блузы. Если по ассортименту по мальчику, то это в основном классические модели. Классические модели брюк, пиджаки, жакеты, жилеты.

Более 800 вариантов формы – в Минске продолжают работу школьные базары-6

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Работа школьных базаров в нашем понимании, как они у нас трактуются, началась уже с 15 июля. 

Основной пик покупателей приходится на две последние недели августа, но, конечно же, первые недели сентября – это тоже то время, когда родители еще, в принципе, докупают все, что еще не успели докупить к школе. 

Минимальный диапазон по стоимости, в принципе, именно на школьную экипировку, куда входит только одежда, без обуви и без канцелярских и бумажных товаров, варьируется от 380 рублей до 1 400.

Опять-таки обозначу, что это зависит от производителя, одежду которого приобретает покупатель, ну и, конечно, от дней, от размера скидок, то есть нюансов много.

Также до конца августа покупатели могут воспользоваться бесплатной услугой по мелкой подгонке швейных изделий, приобретенных в универмагах столицы. Школьные базары в Минске традиционно будут работать до начала октября.

# Подготовка к школе # Школы в Беларуси # Одежда # Дети

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