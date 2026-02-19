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Белорусские паралимпийцы выступят на главных Играх четырёхлетия в Италии

19 февраля 2026 18:29
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Зимняя Паралимпиада с белорусским представительством. Международный паралимпийский комитет и федерация лыжных гонок официально пригасили наших атлетов на главные Игры четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские паралимпийцы выступят на главных Играх четырёхлетия в Италии-2

Еще в сентябре в Сеуле на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета было принято решение о восстановлении белорусов в правах и членстве в МПК, а также о допуске спортсменов ко всем международным стартам с государственной символикой. В преддверии главных Игр четырехлетия – 2026, конечно, стал вопрос, по какому принципу белорусы попадут на белую Паралимпиаду.

Подробнее в видео.

# Паралимпийские игры

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