Белорусские паралимпийцы выступят на главных Играх четырёхлетия в Италии

Еще в сентябре в Сеуле на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета было принято решение о восстановлении белорусов в правах и членстве в МПК, а также о допуске спортсменов ко всем международным стартам с государственной символикой. В преддверии главных Игр четырехлетия – 2026, конечно, стал вопрос, по какому принципу белорусы попадут на белую Паралимпиаду.

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