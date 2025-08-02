Председатель «Беллегпрома»: мы работаем над диверсификацией экспорта

Поиск новых рынков сбыта. Предприятия Беллегпрома наращивают экспорт тканей. География поставок расширяется, спрос в мире растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поиск новых рынков сбыта. Предприятия Беллегпрома наращивают экспорт тканей. География поставок расширяется, спрос в мире растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Узбекистан, Казахстан, Индию, Пакистан и ряд других государств активно закупают ткани с содержанием шерсти. В то же время европейские государства, невзирая на определенную напряженность в отношениях, не могут отказаться от материалов с пометкой Made in Belarus. В 2025-м наши предприятия осуществляют поставки в Латвию, Литву, Бельгию и даже в мировой центр моды – Италию. В особом почете лен. Северный шелк ценят прежде всего за натуральность. В 2025 году Оршанский льнокомбинат намерен выпустить 16,5 миллиона метров погонных тканей. Из этого объема в Беларуси будет реализовано всего 3,5 миллиона. Остальное – на экспорт.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Буквально в июне проходила крупная текстильная закрытая для наших регионов выставка в Италии. И в рамках этой выставки наши представители Оршанского льнокомбината заключили договор именно на поставку льняных тканей, что не может не радовать. Поэтому, как говорит наш глава государства, многовекторная политика, экспорт в разные регионы мира, диверсификация экспорта – это, в общем-то, те задачи, над которыми мы работаем.
В приоритете, конечно, внутренний рынок. Особое внимание сейчас школьному гардеробу. В продаже уже более миллиона экземпляров одежды делового стиля. Блузы, рубашки, сорочки – выбор широчайший. Помимо привычных предметов гардероба, в изобилии представлены бомберы, кофты на резинках и другие изделия, сочетающие в себе деловой стиль и удобство.
Анна Знатнова, модельер-конструктор швейного предприятия:
Наши ткани обладают высокой гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, то есть они с легкостью пропускают воздух, влага не скапливается на коже. Также они обладают формоустойчивостью. В основном мы используем поливискозные ткани с полиамидом.
Отдельное внимание – заботе о покупателях. Предприятия готовы выполнить индивидуальные заказы и подогнать изделие под нестандартные параметры.