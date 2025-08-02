Председатель «Беллегпрома»: мы работаем над диверсификацией экспорта

Так, в Узбекистан, Казахстан, Индию, Пакистан и ряд других государств активно закупают ткани с содержанием шерсти. В то же время европейские государства, невзирая на определенную напряженность в отношениях, не могут отказаться от материалов с пометкой Made in Belarus. В 2025-м наши предприятия осуществляют поставки в Латвию, Литву, Бельгию и даже в мировой центр моды – Италию. В особом почете лен. Северный шелк ценят прежде всего за натуральность. В 2025 году Оршанский льнокомбинат намерен выпустить 16,5 миллиона метров погонных тканей. Из этого объема в Беларуси будет реализовано всего 3,5 миллиона. Остальное – на экспорт.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Буквально в июне проходила крупная текстильная закрытая для наших регионов выставка в Италии. И в рамках этой выставки наши представители Оршанского льнокомбината заключили договор именно на поставку льняных тканей, что не может не радовать. Поэтому, как говорит наш глава государства, многовекторная политика, экспорт в разные регионы мира, диверсификация экспорта – это, в общем-то, те задачи, над которыми мы работаем.