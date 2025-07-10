Белорусские производители готовы обеспечить деловой одеждой более миллиона учащихся

Ставка на качество, стиль и комфорт. Белорусские производители готовы обеспечить школьной формой более миллиона учащихся. Ставку делают на качество, стиль и комфорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже подготовлено более 1,2 миллиона единиц продукции. В продажу планируется поставить на 20 % больше изделий, чем в 2024 году. Стоимость комплекта из четырех вещей на учебный сезон 2025-го ориентировочно составит около трехсот рублей.

Наталья Кулеш, директор предприятия по производству верхней одежды: Мы боремся за собственную продукцию, за собственное качество и за выбор потребителя. Учитывая, что 60 предприятий концерна производят одежду, то по факту прошлых лет тоже был миллион школьников, но фактически мы удовлетворяли все потребности. Это касается и обуви, и рюкзаков, и одежды. Хиты будут выбирать потребители, что им больше всех нравится. А задача производителя – внимательно все проанализировать и в следующий учебный год быть уверенными, чтобы хватило.

Что касается единой формы в этом учебном году, рекомендации для учреждений образования подготовлены, однако обязательными они не являются. Разработанная коллекция представляет собой ориентир. Следовать ему или нет, каждая школа определяет самостоятельно. При этом учитывается мнение родителей и учащихся.

Ирина Булавкина, консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Ежегодно концерном «Беллегпром» разрабатывается каталог школьной одежды, который размещается на портале Министерства образования. Данный каталог имеет большое количество моделей, они очень разнообразны, и учащиеся по своему желанию могут выбрать тот или иной необходимый элемент, который будет соответствовать их фигуре, комплекции, вкусовым предпочтениям, но это не значит, что нужно выбирать именно полный комплект одежды. Элементы одежды могут быть разнообразные и с различных луков.

Деловую одежду для школьников можно будет приобрести на специализированных ярмарках и в универмагах, а также на маркетплейсах и онлайн-площадках отдельных производителей.