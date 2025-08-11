Предприятия «Беллегпрома» выпустили новые модели школьной формы

Наращивают объемы производства продукции и предприятия «Беллегпрома». Только к новому учебному году выпустят более миллиона изделий для школьников. Акцент на качество и удобство. Также разработаны новые модели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только на жодинском предприятии произведено около 100 тысяч единиц школьной одежды. Швейные изделия уже поступили в торговые сети. Учитывался запрос покупателей. В 2025 году предприятием созданы 25 моделей одежды для школьников: это жилеты для мальчиков и девочек, а также платья и сарафаны. Есть и новинки. Выпускают также спортивные костюмы. К учебному году разработаны новые элементы декора одежды.

Татьяна Тошнова, маркетолог предприятия по выпуску трикотажных изделий:

Предпочтения на жилеты. Мы их выпустили в этом году приблизительно 7 тысяч. Когда заказывают школы жилеты, они могут попросить изготовить какой-нибудь шеврон.

Отечественные производители текстиля сделали ставку на качественные ткани, удобный крой и современный дизайн. Цветовая гамма остается сдержанной: преобладают синие и черные оттенки. Приобрести товары для школы можно в торговых сетях, а также на школьных базарах. Специализированные ярмарки в Минской области будут работать по 6 сентября.