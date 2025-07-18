Акции, распродажи и бесплатные услуги швеи – в Беларуси работают школьные базары
Как сэкономить на школьных товарах, рассказали представители торговли. Специалисты посчитали, что полный комплект школьника в зависимости от возраста ребенка и количества предметов гардероба обойдется в сумму от 330 до 1 400 рублей. Найти все необходимое традиционно можно на школьных базарах. Площадки уже работают в Минске, подключаются и регионы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в Беларуси запланировано проведение порядка 350 специализированных ярмарок. Широкий выбор канцелярии и одежды делового стиля – без покупок не уходят даже самые требовательные покупатели. К учебному году белорусские производители значительно расширили линейку товаров – в каталоге школьной формы появилось более 250 новых моделей. Столичные универмаги уже объявили скидки на отдельные позиции.
Запланированы акции и распродажи. Кроме того, весь август некоторые универмаги предложат бесплатные услуги швеи.
Анастасия Макарская, начальник отдела развития торговли и услуг Государственного объединения «Столичная торговля и услуги»:
В настоящее время столичными универмагами идет активная поставка товаров к школьному сезону. Уже сегодня их ассортимент насчитывает более 85 тысяч позиций. В прошлом году мы реализовали более 122 тысяч позиций без учета канцелярских товаров.
К школьным товарам – особые требования. Ценообразование и широта представленного ассортимента – на контроле Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Екатерина Макуценя, консультант отдела потребительского рынка Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Практически весь школьный ассортимент регулируется постановлением Совета Министров № 713 от 19 октября 2022 года. Торговая надбавка составляет до 40 % на товары. Следует отметить, что на протяжении всего периода, не только в период проведения школьных продаж, регулируются данные цены на протяжении всего года.
Приобрести товары можно не только на традиционных ярмарках. Отдельными производителями организована работа интернет-магазинов с удобной системой доставки по всей стране.