Акции, распродажи и бесплатные услуги швеи – в Беларуси работают школьные базары

Как сэкономить на школьных товарах, рассказали представители торговли. Специалисты посчитали, что полный комплект школьника в зависимости от возраста ребенка и количества предметов гардероба обойдется в сумму от 330 до 1 400 рублей. Найти все необходимое традиционно можно на школьных базарах. Площадки уже работают в Минске, подключаются и регионы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в Беларуси запланировано проведение порядка 350 специализированных ярмарок. Широкий выбор канцелярии и одежды делового стиля – без покупок не уходят даже самые требовательные покупатели. К учебному году белорусские производители значительно расширили линейку товаров – в каталоге школьной формы появилось более 250 новых моделей. Столичные универмаги уже объявили скидки на отдельные позиции. Запланированы акции и распродажи. Кроме того, весь август некоторые универмаги предложат бесплатные услуги швеи.

Анастасия Макарская, начальник отдела развития торговли и услуг Государственного объединения «Столичная торговля и услуги»:

В настоящее время столичными универмагами идет активная поставка товаров к школьному сезону. Уже сегодня их ассортимент насчитывает более 85 тысяч позиций. В прошлом году мы реализовали более 122 тысяч позиций без учета канцелярских товаров. К школьным товарам – особые требования. Ценообразование и широта представленного ассортимента – на контроле Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Екатерина Макуценя, консультант отдела потребительского рынка Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Практически весь школьный ассортимент регулируется постановлением Совета Министров № 713 от 19 октября 2022 года. Торговая надбавка составляет до 40 % на товары. Следует отметить, что на протяжении всего периода, не только в период проведения школьных продаж, регулируются данные цены на протяжении всего года.