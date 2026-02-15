Даже за полярный кругом носят белорусское! Кто делает «зроблена ў Беларусі» мировым знаком качества?
Экономика сегодня давно превратилась в оружие, силу которого мы испытали на себе. Запад атаковал нас санкциями, чтобы заставить Минск одуматься. Но не случилось. Статистика только этой недели показывает текущую ситуацию и закладывает фундамент на весь год.
Так, Нацбанк опубликовал свежие данные по ЗВР. Они составили больше 15,5 миллиарда долларов и за месяц увеличились почти на 9 %. А Белстат поделился свежими данным об инфляции. Во-первых, фиксируется ее замедление (до 6,4 % против 6,8 % в декабре). А во-вторых, это позволяет сохранять оптимизм, что в конце года, как и планировали, не выйдем за рамки 7 %.
Инфляция под контролем, а свое в приоритете. Честная цена во многом помогает белорусским товарам выдерживать конкуренцию. Даже на внутреннем рынки, где, несмотря на те самые санкции, на полках столько всего, что глаза разбегаются.
Но статистика подтверждает, что все чаще в корзину кладем все свое. Особенно если дело касается продуктов питания. Тут практически без вариантов. По другим позициям еще есть куда стремиться. Но адептов белорусского среди нас все больше. Конечно, первый в этом деле, конечно, Президент. Глава государства не раз на собственном примере показывал, как нужно носить белорусский лен и не мяться лишний раз, а выбирать белорусское. Свое, как известно, ближе к телу.
О том, как работают стратегии потребительского патриотизма и куда нас это довело (спойлер: даже за полярный кругом носят белорусское), расскажет Анастасия Иванникова.
24 собственные фабрики в Беларуси, России и Узбекистане, 170 коллекций и 31 миллион изделий из высококачественного хлопка в год. Бренд с производством полного цикла. А еще стиль с белорусским характером.
Александра Вераксо, заместитель директора департамента маркетинга бренда одежды:
У нас есть носок – хит невероятнейший, который продается много-много лет. Это драник и сметанка. Также у нас есть белорусский трактор. «Беларусы» – это тоже наша очень знаменитая история на весь мир. Вот еще очень прекрасная коллекция тоже с белорусскими корнями. Она про Масленицу.
За трендами здесь следят. А еще уверенно пересекают границы. Словно открытки «Из Беларуси с любовью», наши футболки когда-то даже разлетелись по всему миру. А точнее, к знаменитостям с белорусскими корнями. Из-за океана даже получили фидбэк: родные принты и фактуры смогли согреть сердца тех, кто привык к лучам голливудских софитов.
Александра Вераксо:
Были люди, которые были довольны этим продуктом и писали добрые слова. Знаете, сейчас мы вообще невероятно часто поддерживаем коммуникации с нашими белорусскими исполнителями. В этом году, например, группа Police in Paris. Это внук знаменитых «Песняров», Владимира Мулявина. Он продолжает его творчество, использует его музыку, и он стал популярен среди молодежи. Соответственно, мы не смогли пройти эту историю. Мы с ними сделали коллаборацию, сняли для них небольшой клип в нашей одежде.
Два в одном: и «Песняры» в стиле техно, и потребительский патриотизм без прикрас. Кстати, пиарить свое помогает и индивидуальный подход. Каждый может найти по душе. И обычный белорус, и тот, кто живет «на экранах».
Александрина Орлова, директор организации – разработчика одежды:
Достаточно известные ансамбли здесь отшивали свои костюмы, которые необходимы им для сценического образа. Индивидуальные заказы принимаем и от людей, которые хотят выглядеть стильно, современно, модно, хотят видеть какой-то другой образ.
Так и диктуют белорусские законодатели мод и цвета, и фактуры.
Лилия Магамадова, заместитель директора по коммерческим вопросам организации – разработчика одежды:
Большой популярностью у нас пользовались юбки атласные. Я хочу показать немножечко особенность этой модели. Сзади резинка. То есть она позволяет юбке садиться по спинке. Очень популярны у нас платья-комбинации, они разошлись очень быстро. Они у нас тоже были представлены в золоте. И вот так называемое серебро. И женщины очень активно покупают костюмы из букле.
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