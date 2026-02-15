Даже за полярный кругом носят белорусское! Кто делает «зроблена ў Беларусі» мировым знаком качества?

Экономика сегодня давно превратилась в оружие, силу которого мы испытали на себе. Запад атаковал нас санкциями, чтобы заставить Минск одуматься. Но не случилось. Статистика только этой недели показывает текущую ситуацию и закладывает фундамент на весь год.

Так, Нацбанк опубликовал свежие данные по ЗВР. Они составили больше 15,5 миллиарда долларов и за месяц увеличились почти на 9 %. А Белстат поделился свежими данным об инфляции. Во-первых, фиксируется ее замедление (до 6,4 % против 6,8 % в декабре). А во-вторых, это позволяет сохранять оптимизм, что в конце года, как и планировали, не выйдем за рамки 7 %.

Инфляция под контролем, а свое в приоритете. Честная цена во многом помогает белорусским товарам выдерживать конкуренцию. Даже на внутреннем рынки, где, несмотря на те самые санкции, на полках столько всего, что глаза разбегаются.

Но статистика подтверждает, что все чаще в корзину кладем все свое. Особенно если дело касается продуктов питания. Тут практически без вариантов. По другим позициям еще есть куда стремиться. Но адептов белорусского среди нас все больше. Конечно, первый в этом деле, конечно, Президент. Глава государства не раз на собственном примере показывал, как нужно носить белорусский лен и не мяться лишний раз, а выбирать белорусское. Свое, как известно, ближе к телу.