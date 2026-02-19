Илья Протас признан второй звездой в матче АХЛ

Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в АХЛ. Наиболее ярко сыграл Илья Протас. Старания белоруса помогли «Херши» взять верх над «Торонто» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Младший из братьев сперва ассистировал партнеру, а позже сравнял цифры на табло. Впоследствии нападающего признали второй звездой. В текущем розыгрыше уроженец Витебска провел 48 дуэлей, в которых набрал 40 баллов. Он остается лучшим снайпером и бомбардиром медведей. Ассисты этой ночью в актив занесли Андрей Лошко, Владислав Климович и тезка Колячонок.