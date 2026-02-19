Литературный вечер к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины прошёл в «Лошицком»

Для такого события выбрали место с характером и историей – пространство, где традиция и современность говорят на одном языке. И в этот вечер беларуская мова стала мостом между культурами, поколениями и странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И когда беларуская мова звучит не только как язык культуры, но и как язык дипломатии. В историко-культурном комплексе «Лошицкий» прошел литературный вечер, приуроченный к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины. Более 100 гостей из 30 стран – представители дипломатического корпуса, члены Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО – собрались, чтобы услышать, как слово объединяет.

Представители Индии, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Сербии, Словакии, Турции, Узбекистана, Великобритании, Израиля и Сирии декламировали на белорусском языке стихи и прозу выдающихся наших авторов. Произведения были посвящены самым дорогим темам: женщине, матери и Родине. За многие годы стало доброй традицией для МИД Беларуси и иностранных дипломатов собираться вместе ко дню родного языка.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

К нашей традиции очень так активно подключаются представители зарубежных посольств и дипломатических представительств, понимая важность и значение этого дня. У них самих есть свои языки, но сегодня они здесь с нами, чтобы вот так красиво отметить день белорусского языка.

Впервые послы сегодня декламировали стихотворения на белорусском языке. Потому что раньше соответствующая традиции, которая у нас была, они приходили со стихами на своих языках. Но мы вот с ними вместе решили, большее вовлечение в такого рода мероприятия будет способствовать большему пониманию друг друга, пониманию того, что происходит в Беларуси, чем живет наша страна, какие у нас традиции, какая у нас культура. Наш язык очень много может сказать о нас.

Некоторые дипломаты отметили схожесть белорусского языка с родными, что помогло им глубже проникнуться атмосферой мероприятия. Этот литературный вечер стал ярким примером того, как язык и культура могут объединять людей, разрушая границы и способствуя взаимопониманию.