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В основе – высокое качество и надежность. «Мех Оретекс» презентовало свою продукцию на BTI-2025

08 октября 2025 19:22
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А теперь о секрете успеха белорусской легкой промышленности. Отрасли удается сохранять баланс поддержания традиций и следования современным трендам. В Минске открылась международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легпрома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе – высокое качество и надежность. «Мех Оретекс» презентовало свою продукцию на BTI-2025-2

Всего – более 70 экспонентов. В их числе и российские предприятия. Например, фабрика «Мех Оретекс» – один из крупнейших на постсоветском пространстве производитель текстильных изделий, а также меха на трикотажной основе. Продукция – на любой вкус и цвет. В основе – высокое качество, надежность и соответствие самым взыскательным требованиям покупателей. Дизайн изделия может выбрать сам заказчик.

В основе – высокое качество и надежность. «Мех Оретекс» презентовало свою продукцию на BTI-2025-4

Виталий Маятников, генеральный директор ООО «Мех Оретекс»:
Наше предприятие находится в Подмосковье. Но наш мех имеет также и белорусские корни, потому что мы закупаем в Беларуси сырье: полиэфирную нить, акриловое и полиэфирное волокно. Можем производить как чисто шерстяную – это 100% овечья шерсть, так и смесь акриловых и полиэфирных волокон. Мы 20 лет сотрудничали со шведской фирмой и производили наши тапочки. Эти тапочки любят миллионы наших потребителей, и сейчас мы их также производим.

В основе – высокое качество и надежность. «Мех Оретекс» презентовало свою продукцию на BTI-2025-6

Предприятие «Мех Оретекс» оснащено высокотехнологичным оборудованием от ведущих зарубежных фирм. Каждый год ассортимент текстильных и меховых изделий обновляется, следуя современным тенденциям и требованиям рынка. Продукция соответствует техническим регламентам Евразийского экономического союза. «Мех Оретекс» – надежный партнер для обувных и швейных предприятий. В Беларуси немало компаний, которые доверяют им и покупают их продукцию.

*На правах рекламы.

 

# Реклама # Выставка # Одежда

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