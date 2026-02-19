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Новую школу на почти 800 мест возводят в Минске – подробности строительства в микрорайоне Сокол

19 февраля 2026 17:51
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Взгляд в будущее, а также инвестиции в здравоохранение и образование! Карта столицы пополняется новыми социально значимыми объектами. Так, в самом отдаленном микрорайоне мегаполиса – Соколе – возводят школу на почти 800 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новую школу на почти 800 мест возводят в Минске – подробности строительства в микрорайоне Сокол-2

В планах – 33 класса. Здание расположилось рядом с кварталом таунхаусов. Здесь же появится и большой социо-спортивный центр – со стадионом и бассейном (в том числе с залом «сухого плавания»).

Новую школу на почти 800 мест возводят в Минске – подробности строительства в микрорайоне Сокол-4

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района Минска:
Микрорайон Сокол развивается, поэтому было принято решение о строительстве этой школы. Она станет таким знаковым объектом – социо-физкультурно-спортивным центром, которым смогут пользоваться обычные жители микрорайона. 

На сегодняшний день идет возведение каркаса, кладка стен и перегородок, устройство чаши бассейна. Общая строительная составляющая – порядка 16 %. На объекте работают 110 человек.

Новую школу на почти 800 мест возводят в Минске – подробности строительства в микрорайоне Сокол-6

Одновременно с новосельем самой школы ключи от своих квартир в 2027 году получат и ее будущие учителя. Для них в Соколе построят более 60 квартир.

# Эдуард Томильчик # Социальная инфраструктура # Строительство

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