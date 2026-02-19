Новую школу на почти 800 мест возводят в Минске – подробности строительства в микрорайоне Сокол

Взгляд в будущее, а также инвестиции в здравоохранение и образование! Карта столицы пополняется новыми социально значимыми объектами. Так, в самом отдаленном микрорайоне мегаполиса – Соколе – возводят школу на почти 800 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах – 33 класса. Здание расположилось рядом с кварталом таунхаусов. Здесь же появится и большой социо-спортивный центр – со стадионом и бассейном (в том числе с залом «сухого плавания»).

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района Минска:

Микрорайон Сокол развивается, поэтому было принято решение о строительстве этой школы. Она станет таким знаковым объектом – социо-физкультурно-спортивным центром, которым смогут пользоваться обычные жители микрорайона. На сегодняшний день идет возведение каркаса, кладка стен и перегородок, устройство чаши бассейна. Общая строительная составляющая – порядка 16 %. На объекте работают 110 человек.