Новости по тегу #ОБСЕ

И это при том, что за последние четверть века ни одна кампания в Америке не обходилась без этого «гуру» международного права и демократии.
Беларусь выступает за углубление политического диалога в рамках ОБСЕ. В Гааге продолжается 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи.
В программе также встречи с парламентариями государств – участников ОБСЕ. Белорусская делегация обменялась мнения по ключевым вопросам с генсекретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также коллегами из Монголии, Кипра, Азербайджана и Таджикистана.
Как сообщили в Палате представителей, белорусскую делегацию возглавляет председатель Постоянной комиссии по международным делам Сергей Рачков. В состав также входит член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо.
«Что сделало ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная была ситуация?» – задался вопросом Президент.
Наша страна, вопреки обвинениям Запада, призывает к совместному поиску решения проблем.
В Стамбуле завершается осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой принимали участие более 50 делегаций.
Инициатива Минска вызвала очень живую дискуссию.
Глава белорусской делегации отметил, что будущее ОБСЕ возможно только в том случае, если государства-участники начнут воспринимать организацию не как площадку для взаимных претензий, а как эффективный инструмент продвижения диалога и укрепления межгосударственного взаимодействия.
На конференции высокого уровня нашу делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета.
Во время специальной пленарной сессии, в центре внимания которой была ситуация в регионе ОБСЕ, заместитель министра иностранных дел Беларуси заявил, что попытки создания универсальной формулы безопасности для всех в Европе потерпели неудачу.
Этот разговор еще раз подчеркнул общность исторического восприятия событий 1945 года и стремления к сохранению политического и гуманистического наследия Великой Победы.
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