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Новости по тегу #ОБСЕ

США отказались от наблюдателей ОБСЕ на выборах в ноябре
08 октября 2026 17:19

США отказались от наблюдателей ОБСЕ на выборах в ноябре

Рачков: необходимо возвращаться к истокам ОБСЕ, не к конфронтации, а к углублению политического диалога
06 июля 2026 17:00

Рачков: необходимо возвращаться к истокам ОБСЕ, не к конфронтации, а к углублению политического диалога

Делегация Национального собрания Беларуси принимает участие в зимнем заседании ПА ОБСЕ
19 февраля 2026 13:45

Делегация Национального собрания Беларуси принимает участие в зимнем заседании ПА ОБСЕ

Белорусская делегация примет участие в двухдневном заседании ПА ОБСЕ в Вене
19 февраля 2026 06:04

Белорусская делегация примет участие в двухдневном заседании ПА ОБСЕ в Вене

Лукашенко жёстко раскритиковал ООН и ОБСЕ
16 февраля 2026 17:21

Лукашенко жёстко раскритиковал ООН и ОБСЕ

Делегация Беларуси приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в Вене
05 декабря 2025 08:11

Делегация Беларуси приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в Вене

Дискуссии проходят в спокойном, конструктивном ключе – Рачков об осенней сессии ПА ОБСЕ
19 ноября 2025 10:49

Дискуссии проходят в спокойном, конструктивном ключе – Рачков об осенней сессии ПА ОБСЕ

Беларусь предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности на площадке ПА ОБСЕ
18 ноября 2025 06:48

Беларусь предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности на площадке ПА ОБСЕ

Беларусь предложила Минск как площадку для обсуждения новой архитектуры евразийской безопасности
01 августа 2025 16:58

Беларусь предложила Минск как площадку для обсуждения новой архитектуры евразийской безопасности

Белорусская делегация представит в Хельсинки предложения по преодолению кризиса региональной безопасности
31 июля 2025 08:24

Белорусская делегация представит в Хельсинки предложения по преодолению кризиса региональной безопасности

Беларусь представлена на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене
26 июня 2025 07:07

Беларусь представлена на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене

Постпред Беларуси при международных организациях выступил за восстановление в Евразии неделимой безопасности
26 мая 2025 13:37

Постпред Беларуси при международных организациях выступил за восстановление в Евразии неделимой безопасности