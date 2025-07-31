Белорусская делегация представит в Хельсинки предложения по преодолению кризиса региональной безопасности

Беларусь считает, что пришло время для глубокого переосмысления миссии ОБСЕ. Позиция нашей страны будет озвучена в Финляндии, где сегодня, 31 июля, начинается серия юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал основой для создания ОБСЕ и завершил переговоры по вопросам европейской безопасности в эпоху холодной войны и железного занавеса.