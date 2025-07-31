Белорусская делегация представит в Хельсинки предложения по преодолению кризиса региональной безопасности

Беларусь считает, что пришло время для глубокого переосмысления миссии ОБСЕ. Позиция нашей страны будет озвучена в Финляндии, где сегодня, 31 июля, начинается серия юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он стал основой для создания ОБСЕ и завершил переговоры по вопросам европейской безопасности в эпоху холодной войны и железного занавеса.
Спустя полвека об осознанном выборе в пользу диалога, компромисса и взаимного уважения, многие государства забыли, а ОБСЕ превращается в арену политических столкновений, ее структуры – инструмент давления, а не сотрудничества. Беларусь с момента присоединения к Организации в 1992-м активно боролась за повышение ее авторитета, но опоры системы европейской безопасности теперь попросту рухнули.
Минск на протяжении последних лет активно продвигает инициативу по запуску нового всеобъемлющего международного диалога по вопросам безопасности, своего рода «Хельсинки-2». На Минской международной конференции по евразийской безопасности Президент Беларуси в очередной раз предложил к международному обсуждению хартию многообразия и многополярности в XXI веке. К этому вопросу белорусские дипломаты вернутся в Хельсинки. На конференции высокого уровня нашу делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета.