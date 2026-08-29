МВД: за сутки приостановлены расходные операции по 81 банковскому счету

За последние 24 часа в милицию поступило порядка 300 сообщений о попытках телефонного мошенничества, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Благодаря слаженной работе сотрудников МВД и внимательности граждан удалось не допустить большую часть преступных действий. При этом зафиксировано 22 преступления, связанных с применением информационно‐коммуникационных технологий.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД предпринял следующие меры: заблокированы 5 фишинговых интернет‐ресурсов – это поддельные сайты, имитирующие реальные торговые площадки, банковские сервисы и другие онлайн‐платформы; прекращена возможность проведения платежей на 26 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники; по 81 банковскому счету приостановлены расходные операции.

Сотрудники оперативных подразделений задержали двух курьеров, действовавших в интересах мошенников.

Среди способов совершения преступлений наиболее распространены хищения через социальные сети и покупки товаров в интернете. На следующих позициях – махинации на финансовых биржах и вишинг (телефонное мошенничество от лица должностных лиц).

Мероприятия по выявлению и пресечению мошеннических схем продолжаются.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала МВД Беларуси