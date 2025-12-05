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Делегация Беларуси приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в Вене

05 декабря 2025 08:11
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Вернуться к дипломатии как главному инструменту решения международных проблем. С таким призывом выступила делегация Беларуси на пленарном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ. Встреча прошла накануне в Вене, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система европейской безопасности переживает глубокий кризис. Здесь преобладает не конструктивный разговор на равных, а взаимные обвинения и барьеры. От компромиссов все чаще переходят к ультиматумам. Такая тенденция имеет разрушающую силу. Беларусь отчетливо видит последствия у своих границ – от железных заборов до закрытых пунктов пропуска. Наша страна, вопреки обвинениям Запада, призывает к совместному поиску решения проблем.  

Делегация Беларуси приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в Вене-2

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Сегодня важно признать очевидное: для прекращения конфликтов и новой разрядки нужно сначала восстановить полноценное международное общение, а не наоборот. Если наши правительства пока временно не готовы к прямому разговору, мы предлагаем подключить к запуску диалога аналитиков, академическое сообщество, экспертные структуры. Беларусь готова принимать такие обсуждения у себя без предварительных условий.

Площадкой для обмена мнениями по острым проблемам является Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее авторитет с каждым годом возрастает. Беларусь призывает искать выход из кризиса сообща.

# ОБСЕ # Международная политика

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