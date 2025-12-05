Вернуться к дипломатии как главному инструменту решения международных проблем. С таким призывом выступила делегация Беларуси на пленарном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ. Встреча прошла накануне в Вене, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система европейской безопасности переживает глубокий кризис. Здесь преобладает не конструктивный разговор на равных, а взаимные обвинения и барьеры. От компромиссов все чаще переходят к ультиматумам. Такая тенденция имеет разрушающую силу. Беларусь отчетливо видит последствия у своих границ – от железных заборов до закрытых пунктов пропуска. Наша страна, вопреки обвинениям Запада, призывает к совместному поиску решения проблем.