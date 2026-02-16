Теперь мировая площадка ООН девальвирована, и даже безопасность титульного региона Европы осталась лишь в названии ОБСЕ. Рыская в поисках избирательных нарушений, эта организация в том числе послужила причиной разрушения континентальной стабильности.

К проекту Трампа [ о создании Совета мира – прим.ред ] интерес есть. Только сможет ли он стать площадкой для глобального диалога? ООН увенчала создание тогдашней системы международных отношений, и у истоков стояла наша страна и выходец из Гомеля, глава МИД СССР Андрей Громыко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совет мира стремится заменить Организацию Объединенных Наций. Откровенно говорю, если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился и обрадовался. Пустое, никому не нужное мероприятие, которое проводит ООН.

Я 30 с лишним лет знаком с этой организацией, бывал там. Ну собрались, выступили, сюда приехали, по телевизору показали, что сказал Президент. Так по всему миру. Какие вопросы решила ООН за последнее время? Возьмите ту же Газу, Палестину. Было принято решение об образовании государства палестинского? Давно. Решено? Не решено. Постоянные столкновения, постоянная война.

Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного. Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств. Всего мира. Ее нет. У нас есть, если ты не забыл, такая организация, которая называется ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. И что?

Что они там Путина обвиняют сейчас (и Лукашенко) в том, что мы тут развязали какую-то войну? Не мы ее развязали, но не в этом дело. Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?