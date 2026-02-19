Белорусская делегация примет участие в двухдневном заседании ПА ОБСЕ в Вене

Делегация Национального собрания Беларуси будет работать в Вене. В столице Австрии пройдет XXV зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоятся 19 и 20 февраля.

Как сообщили в Палате представителей, белорусскую делегацию возглавляет председатель Постоянной комиссии по международным делам Сергей Рачков. В состав также входит член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо. Парламентарии примут участие в заседаниях Постоянного комитета ПА ОБСЕ, а также трех профильных комитетах по политическим вопросам и безопасности; по экономике, науке, технологиям и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Запланированы и совместные заседания. Известно, что дискуссии будут посвящены вопросам укрепления регионального мира, согласованным действиям ОБСЕ в сфере экономической и экологической безопасности, а также обеспечению целостности избирательных процессов в условиях гибридных угроз и иностранного вмешательства. В программе визита – и контакты с парламентариями стран – участниц ОБСЕ.