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Белорусская делегация примет участие в двухдневном заседании ПА ОБСЕ в Вене

19 февраля 2026 06:04
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Делегация Национального собрания Беларуси будет работать в Вене. В столице Австрии пройдет XXV зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоятся 19 и 20 февраля. 

Белорусская делегация примет участие в двухдневном заседании ПА ОБСЕ в Вене-2

Как сообщили в Палате представителей, белорусскую делегацию возглавляет председатель Постоянной комиссии по международным делам Сергей Рачков. В состав также входит член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо. Парламентарии примут участие в заседаниях Постоянного комитета ПА ОБСЕ, а также трех профильных комитетах по политическим вопросам и безопасности; по экономике, науке, технологиям и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Запланированы и совместные заседания. Известно, что дискуссии будут посвящены вопросам укрепления регионального мира, согласованным действиям ОБСЕ в сфере экономической и экологической безопасности, а также обеспечению целостности избирательных процессов в условиях гибридных угроз и иностранного вмешательства. В программе визита – и контакты с парламентариями стран – участниц ОБСЕ.

# ОБСЕ # Международное сотрудничество

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