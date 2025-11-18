Беларусь предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности на площадке ПА ОБСЕ

Укрепить диалог, посредничество и доверие. Беларусь на площадке Парламентской ассамблеи АБСЕ предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Стамбуле состоялось выступление нашей делегации на заседании Постоянного комитета Ассамблеи.
Инициатива Минска вызвала очень живую дискуссию. В обсуждении темы приняли участие генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла, представители Франции, Польши, Украины, Германии. Белорусская делегация принимает активное участие в работе 23-го осеннего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Оно началось в Стамбуле 17 ноября и завершится 19 ноября.
В Европе, похоже, не заинтересованы в мире – Рачков на заседании ПА ОБСЕ.