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Беларусь предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности на площадке ПА ОБСЕ

18 ноября 2025 06:48
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Укрепить диалог, посредничество и доверие. Беларусь на площадке Парламентской ассамблеи АБСЕ предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле состоялось выступление нашей делегации на заседании Постоянного комитета Ассамблеи.

Беларусь предложила начать формирование новой евразийской архитектуры безопасности на площадке ПА ОБСЕ-2

Инициатива Минска вызвала очень живую дискуссию. В обсуждении темы приняли участие генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла, представители Франции, Польши, Украины, Германии. Белорусская делегация принимает активное участие в работе 23-го осеннего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Оно началось в Стамбуле 17 ноября и завершится 19 ноября.

В Европе, похоже, не заинтересованы в мире – Рачков на заседании ПА ОБСЕ.

# Международная политика # ОБСЕ

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