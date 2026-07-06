Рачков: необходимо возвращаться к истокам ОБСЕ, не к конфронтации, а к углублению политического диалога

Беларусь выступает за углубление политического диалога в рамках ОБСЕ. В Гааге продолжается 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи. Белорусская делегация уже провела ряд двусторонних встреч с представителями США, Кипра, Сербии и стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на заседании Группы Шелкового пути стороны обсудили вызовы глобальной взаимосвязанности и перспективы развития торговых коридоров в условиях растущей геополитической и экономической турбулентности.

Беларусь последовательно и аргументированно излагает свою позицию по ключевым вопросам повестки: от коллективной безопасности и политического диалога до правозащитной тематики и гуманитарных аспектов. При этом акцент на необходимость анализа первопричин текущих кризисных явлений в регионе ОБСЕ. Такой подход, как подчеркнул глава Парламентской ассамблеи, получил высокую оценку со стороны участников форума.