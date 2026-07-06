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Рачков: необходимо возвращаться к истокам ОБСЕ, не к конфронтации, а к углублению политического диалога

06 июля 2026 17:00
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Беларусь выступает за углубление политического диалога в рамках ОБСЕ. В Гааге продолжается 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи. Белорусская делегация уже провела ряд двусторонних встреч с представителями США, Кипра, Сербии и стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на заседании Группы Шелкового пути стороны обсудили вызовы глобальной взаимосвязанности и перспективы развития торговых коридоров в условиях растущей геополитической и экономической турбулентности. 

Беларусь последовательно и аргументированно излагает свою позицию по ключевым вопросам повестки: от коллективной безопасности и политического диалога до правозащитной тематики и гуманитарных аспектов. При этом акцент на необходимость анализа первопричин текущих кризисных явлений в регионе ОБСЕ. Такой подход, как подчеркнул глава Парламентской ассамблеи, получил высокую оценку со стороны участников форума.

Рачков: необходимо возвращаться к истокам ОБСЕ, не к конфронтации, а к углублению политического диалога-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Понятно, что для многих делегаций в центре внимания и их выступлений находится тема Украины. Хочу сразу отметить, что большинство из делегаций, если не сказать практически все, за исключением делегации Республики Беларуси, не пытаются найти первопричины кризисных ситуаций вокруг Украины и с безопасностью в регионе ОБСЕ. 

Выступление Республики Беларусь выслушивают очень внимательно. Хочу отметить, что в кулуарах идет достаточно спокойная конструктивная дискуссия и контакты с парламентариями Европы. По всей видимости, складывается уже впечатление о том, что необходимо возвращаться к истокам нашей организации, не к конфронтации, а к углублению политического диалога.

Белорусская делегация неизменно придерживается на сессии ПА ОБСЕ последовательного и конструктивного курса, который нацелен на выработку взаимоприемлемых развязок и восстановление атмосферы доверия во всем Евроатлантическом регионе.

# ОБСЕ # Сергей Рачков

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