Постпред Беларуси при международных организациях выступил за восстановление в Евразии неделимой безопасности

Усилия по восстановлению пространства неделимой безопасности в Евразии. По инициативе постоянных представительств Беларуси и России при ОБСЕ состоялся круглый стол. Тема дискуссии – «Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот разговор еще раз подчеркнул общность исторического восприятия событий 1945 года и стремления к сохранению политического и гуманистического наследия Великой Победы. Она стала не только военным триумфом, но и фундаментом справедливого международного порядка, в основе которого равенство и уважение к суверенитету. Это те принципы, которые необходимо сохранить в то время, когда международная безопасность и сама архитектура многостороннего сотрудничества проходят через самые серьезные испытания.

Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене:

Найти единство целей и действий во имя сохранения мира, во имя создания возможностей и пространства для сотрудничества. Этот вопрос стоял в 1945 году. На поиск ответов на этот вопрос ввели в 1975 году, он сохраняет свою актуальность и сегодня. Мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия поможет дать ответ на этот вопрос и станет важным вкладом в наши общие усилия по восстановлению в Евразии пространства неделимой безопасности и взаимоуважительного сотрудничества.

Во время дискуссии прозвучало мнение, что сегодня ОБСЕ становится заложницей пропагандистских лозунгов и политически ангажированных установок, а «передовые демократии» стремятся использовать организацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов. К диалогу, который состоялся в Вене, в режиме онлайн смогли подключиться авторитетные спикеры из различных стран. Прозвучала и неизменная белорусская позиция – сейчас необходимо принять незамедлительные меры для обеспечения всеобъемлющей безопасности и предотвращения нового вооруженного конфликта в Европе.