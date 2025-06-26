Беларусь представлена на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене

Укрепление мира и доверия между странами. В Вене на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности представлена позиция Беларуси и подходы Минска к преодолению существующих вызовов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время специальной пленарной сессии, в центре внимания которой была ситуация в регионе ОБСЕ, заместитель министра иностранных дел Беларуси заявил, что попытки создания универсальной формулы безопасности для всех в Европе потерпели неудачу.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Архитектура безопасности, которую кропотливо выстраивали предыдущие поколения, разрушена. Принцип неделимости безопасности забыт. И все понимают причину: настойчивое, маниакальное продвижение однобокой натоцентричной модели безопасности и принципа «сильный всегда прав». Десятилетиями безопасность одних государств достигалась за счет и часто в ущерб безопасности других.

В выступлении глава нашей делегации опроверг слухи относительно белорусско-российского учения «Запад-2025», которое пройдет в сентябре. А также раскритиковал возведение заградительных сооружений вблизи границ Беларуси в странах ЕС, назвав их «новым железным занавесом». Минск выступает за создание общего пространства доверия и сотрудничества на Евразийском континенте, возобновление по-настоящему равноправного и взаимоуважительного диалога.