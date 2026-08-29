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Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде

29 августа 2026 11:10
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Более 500 представителей белорусских массмедиа сегодня, 29 августа, собрались в «Стайках», чтобы выяснить, кто сильнее и быстрее, а главное – проверить на прочность командный дух. Здесь стартовала республиканская спартакиада «Здоровье». Участвуют работники республиканских и региональных СМИ со всех уголков страны, а также организаций системы Министерства информации и пресс‑служб государственных органов. В числе тех, кто готов доказать, что умеет не только создавать качественный контент, но и результативен на спортивных площадках, — амбициозная команда «Столичного телевидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности расскажет корреспондент Глеб Прокофьев.

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Команда «Столичного телевидения» задала отличный старт. Первые результаты радуют. В футбольном матче против команды «Белкнига» у нас победа со счетом 5:0. Борьбу за звание чемпионов представители СТВ продолжают в других дисциплинах. Попасть точно в цель в дартсе необходимо было сегодня руководителям команд. Генеральный директор «Столичного телевидения» Александр Осенко также на огневом рубеже соревнований по стрельбе из пневматической винтовки.

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде-4

На протяжении двух дней представители медиасферы соревнуются в командных и личных зачетах. Это своеобразная олимпиада для сотрудников СМИ.

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде-6

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Когда ты физически находишься в тонусе, тебе и работать легче, вставать легче на работу, выезжать, выполнять какие-то редакционные задания. Отчасти и во многом ради этого мы организуем эту спартакиаду, но это вообще не про результаты. Это про то, чтобы встретиться здесь, на природе, всей отрасли. Самое главное – чувствовать себя единой командой. Командой СМИ Республики Беларусь. 

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде-8

Участники борются за победу в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе, гиревом спорте и перетягивании каната. Турнир объединил 20 команд. Представлены не только республиканские, но и региональные медиа.

Подробности в видео.

# СМИ Беларуси # Владимир Перцов

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