Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде

Более 500 представителей белорусских массмедиа сегодня, 29 августа, собрались в «Стайках», чтобы выяснить, кто сильнее и быстрее, а главное – проверить на прочность командный дух. Здесь стартовала республиканская спартакиада «Здоровье». Участвуют работники республиканских и региональных СМИ со всех уголков страны, а также организаций системы Министерства информации и пресс‑служб государственных органов. В числе тех, кто готов доказать, что умеет не только создавать качественный контент, но и результативен на спортивных площадках, — амбициозная команда «Столичного телевидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности расскажет корреспондент Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Команда «Столичного телевидения» задала отличный старт. Первые результаты радуют. В футбольном матче против команды «Белкнига» у нас победа со счетом 5:0. Борьбу за звание чемпионов представители СТВ продолжают в других дисциплинах. Попасть точно в цель в дартсе необходимо было сегодня руководителям команд. Генеральный директор «Столичного телевидения» Александр Осенко также на огневом рубеже соревнований по стрельбе из пневматической винтовки.

На протяжении двух дней представители медиасферы соревнуются в командных и личных зачетах. Это своеобразная олимпиада для сотрудников СМИ.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Когда ты физически находишься в тонусе, тебе и работать легче, вставать легче на работу, выезжать, выполнять какие-то редакционные задания. Отчасти и во многом ради этого мы организуем эту спартакиаду, но это вообще не про результаты. Это про то, чтобы встретиться здесь, на природе, всей отрасли. Самое главное – чувствовать себя единой командой. Командой СМИ Республики Беларусь.