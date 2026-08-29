Прямой эфир

Республиканская спартакиада для СМИ стартовала в «Стайках»

29 августа 2026 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В спортивном комплексе «Стайки» стартовала республиканская спартакиада «Здоровье» среди работников Министерства информации. В числе тех, кто готов доказать, что умеет не только создавать качественный контент, но и результативен на спортивных площадках, – амбициозная команда «Столичного телевидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканская спартакиада для СМИ стартовала в «Стайках»-2

В течение двух дней представители медиасферы будут соревноваться в командных и личных зачетах. Это своеобразная олимпиада для сотрудников СМИ. Участники будут бороться за победу в волейболе, мини‑футболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе, гиревом спорте и перетягивании каната. Семьи проверят свои силы в эстафете «Веселые старты». Руководители команд сразятся в дартсе и стрельбе из пневматической винтовки. Первые игры уже сыграны: в футбольном матче представители «Столичного телевидения» выиграли у команды «БелКнига» со счетом 5:0.

Республиканская спартакиада для СМИ стартовала в «Стайках»-4

Сергей Снитко, звукорежиссер СТВ:
Я уже третий год участвую. Может быть, соперник нам сегодня попался хороший, которого мы в силах, так сказать, победить. Но настроение хорошее, бодрое, только победа, только вперед.

Турнир объединил 19 команд. Представлены не только республиканские, но и региональные медиа. А также выступают пресс‑секретари министерств и ведомств. Соревновательный день обещает быть насыщенным. 

О результатах сообщим в наших следующих выпусках новостей.

# Министерство информации Республики Беларусь # СМИ Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебском районе идут работы по уборке воинских захоронений
29 августа 2026 07:55

В Витебском районе идут работы по уборке воинских захоронений

Аграрии Слуцкого района намолотили 200 тысяч тонн зерна без рапса
29 августа 2026 07:38

Аграрии Слуцкого района намолотили 200 тысяч тонн зерна без рапса

Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров
28 августа 2026 19:55

Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров