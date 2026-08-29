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В последние выходные лета ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах

29 августа 2026 10:50
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В последние выходные лета Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах страны. В связи с проведением фестиваля и мотослета в Лидском районе на Гродненщину направлены дополнительные наряды ГАИ. Также помощь в обеспечении безопасности дорожного движения в регионе оказывает специальное подразделение ДПС «Стрела», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние выходные лета ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах-2

Первоочередное внимание инспекторы уделяют пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями. На жестком контроле – выявление нетрезвых водителей и бесправников.

В последние выходные лета ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах-4

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
В рамках негласного и смешанного контроля за дорожным движением организована работа мотопатрулей и служебного транспорта без спецокраски. Госавтоинспекция призывает всех к дисциплине на дороге. Уважаемые водители, помните: использование ремней безопасности, соблюдение скоростных ограничений и правил обгона, а также недопустимость алкоголя, рискованного поведения и отвлечения от управления – это залог безопасного управления транспортом.

Для отслеживания ситуации задействуют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и квадрокоптеры.

# ГАИ

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