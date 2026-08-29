В последние выходные лета ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах

В последние выходные лета Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах страны. В связи с проведением фестиваля и мотослета в Лидском районе на Гродненщину направлены дополнительные наряды ГАИ. Также помощь в обеспечении безопасности дорожного движения в регионе оказывает специальное подразделение ДПС «Стрела», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоочередное внимание инспекторы уделяют пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями. На жестком контроле – выявление нетрезвых водителей и бесправников.