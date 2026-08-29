Более 1 млн человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна «Саудель»

На восток Китая обрушился мощный тайфун «Саудель». Разгул стихии парализовал движение транспорта. Из‑за угрозы затопления власти провели массовую эвакуацию: в безопасные укрытия вывезли более миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти отменили сотни авиарейсов, остановили движение поездов и закрыли десятки паромных переправ. В городах ураганный ветер валит деревья, выбивает стекла в зданиях и разрушает ограждения.

С приближением тайфуна местные чиновники действительно позаботились обо мне. Они приложили большие усилия, чтобы эвакуировать всех нас. Меня перевезли в безопасное место, и я очень рада.

Это уже третий ураган за сезон в регионе, что стало рекордом за последние 77 лет. Объявлен красный уровень опасности. Метеорологи предупреждают об угрозе масштабных наводнений и схода селевых потоков из‑за проливных дождей.