Дискуссии проходят в спокойном, конструктивном ключе – Рачков об осенней сессии ПА ОБСЕ

В Стамбуле завершается осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой принимали участие более 50 делегаций. Белорусскую возглавляет председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков. По его мнению – дискуссии проходят в достаточно спокойном, конструктивном ключе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь выступила за восстановление равноправия, неделимости безопасности и невмешательства во внутренние дела стран. Минск считает незаконными введенные односторонние ограничительные экономические меры, нарушающие принципы международного права и устава ООН. Выступление нашей делегации вызвало живую дискуссию среди парламентариев Франции и Польши. Однако, как отметил глава белорусской делегации, от западных коллег прозвучало мало конкретных предложений по установлению мира в Европе. В то время как Беларусь заявила о необходимости разработки новой системы архитектуры европейской безопасности.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель делегации Национального собрания Беларуси в Парламентской ассамблее ОБСЕ:

Мы предложили объединить проблемы Европы и Азии и разрабатывать именно Хартию многообразия и многополярности в XXI веке, которая должна обеспечить мир, стабильность и безопасность Евразии. Акцентировали внимание на недопустимости использования экономического давления в отношении суверенных государств. Отдельная тема звучала, связанная с конкретной ситуацией в нашем регионе.

В кулуарах заседания Сергей Рачков провел встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом и пригласил его принять участие в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Инициатива была воспринята положительно.