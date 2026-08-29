Партия товаров на сумму свыше 1 млн белорусских рублей задержана на границе

Сотрудники Гродненской региональной таможни выявили партию товаров иностранного производства, незаконно ввезенную на территорию ЕАЭС. Стоимость изъятой продукции превысила 1 миллион белорусских рублей. Об этом информирует официальный Telegram-канал ГТК Беларуси.

В ходе специального мероприятия таможенники остановили транспортное средство – грузовик IVECO с прицепом. В нем находилось свыше 47 тысяч единиц различных товаров: одежда, автозапчасти, музыкальное оборудование и прочие изделия. Груз следовал в Беларусь из России.

У водителя – сотрудника белорусской фирмы‑перевозчика – отсутствовали необходимые документы на товар, в том числе бумаги, подтверждающие проведение таможенного оформления при перемещении продукции по территории ЕАЭС.

Гродненской региональной таможней в отношении перевозчика начат административный процесс по ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Фото: ГТК Беларуси