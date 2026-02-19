Делегация Национального собрания Беларуси принимает участие в зимнем заседании ПА ОБСЕ

Делегация Национального собрания Беларуси работает в Вене. В столице Австрии проходит XXV зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии принимают участие в заседаниях Постоянного комитета Парламенской ассамблеи ОБСЕ, а также трех профильных комитетах – по политическим вопросам и безопасности, по экономике, науке, технологиям и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Сегодня состоялись дискуссии, посвященные темам укрепления регионального мира на основе всеобъемлющей безопасности. Белорусская делегация изложила позицию нашей страны.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предлагает: давайте вести диалог, не надо конфликтовать. Именно этой цели служит выдвинутая белорусской стороной инициатива по формированию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Речь идет о создании инклюзивной концептуальной основы безопасности, не противоречащей уставу Организации Объединенных Наций и ориентированной на выработку согласованных принципов мирного сосуществования в Евразии.

В программе также встречи с парламентариями государств – участников ОБСЕ. Белорусская делегация обменялась мнения по ключевым вопросам с генсекретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также коллегами из Монголии, Кипра, Азербайджана и Таджикистана.