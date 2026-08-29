В Витебском районе идут работы по уборке воинских захоронений

В Витебском районе приводят в порядок воинские захоронения. На территории региона их больше 120. За каждым закреплены предприятия и организации. Забота о мемориалах – не разовая акция, а постоянная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал в Шапурах – исключительное место на карте Беларуси, одно из крупнейших воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Здесь покоятся останки более 17 тысяч солдат Красной армии. Они погибли в боях за освобождение Витебска. В центре комплекса – большая братская могила и мемориальная стена. Рядом возведена часовня. Чтобы навести порядок, сюда пришли преподаватели и студенты аграрно‑технического колледжа, школьники, неравнодушные жители. Все вместе очистили от пыли гранитные плиты, обновили на них буквы, подсыпали свежий грунт и убрали сорняки.

Александр Якубов, директор Витебского государственного аграрно‑технического колледжа:

Накануне 1 сентября считаем своим долгом и обязанностью привести в порядок данное захоронение. Потому что, когда началась война, не выбирали. Война не выбирала профессии. Здесь большое количество людей, которые имели педагогическое образование, и учителей, которые работали в школе, но по зову Родины стали в строй, пошли воевать и погибли за наше будущее. Помогают в уборке и гости из Смоленска, у которых в братской могиле покоится дед. Когда началась война, он, как и тысячи педагогов, встал на защиту Родины.