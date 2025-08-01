Беларусь предложила Минск как площадку для обсуждения новой архитектуры евразийской безопасности

Ровно 50 лет назад в столице Финляндии был подписан Хельсинкский заключительный акт, который должен был в корне изменить геополитический ландшафт в Европе и обеспечить безопасность на континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но почему ОБСЕ так и не стала эффективным механизмом сотрудничества, превратившись в инструмент политических интриг, который не имеет ничего общего ни с дипломатией, ни с безопасностью? Разговор о будущем организации на том же месте, спустя полвека.