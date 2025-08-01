Беларусь предложила Минск как площадку для обсуждения новой архитектуры евразийской безопасности
Ровно 50 лет назад в столице Финляндии был подписан Хельсинкский заключительный акт, который должен был в корне изменить геополитический ландшафт в Европе и обеспечить безопасность на континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но почему ОБСЕ так и не стала эффективным механизмом сотрудничества, превратившись в инструмент политических интриг, который не имеет ничего общего ни с дипломатией, ни с безопасностью? Разговор о будущем организации на том же месте, спустя полвека.
В дискуссии принимает участие и белорусская делегация. Ее возглавляет заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета. В Хельсинки он провел встречи с главами ряда иностранных делегаций. А в ходе дискуссий о будущем ОБСЕ представил позицию Минска по преодолению кризисной ситуации в сфере региональной безопасности. Белорусская сторона предлагает начать коллективный диалог об архитектуре евразийской безопасности.
Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Беларусь готова к такому диалогу в любом формате и на любой площадке – без предварительных условий. Мы также предлагаем использовать в этих целях Минскую конференцию по евразийской безопасности, которая состоится с 28 по 29 октября. Учитывая уникальное геополитическое положение нашей страны, Минск – оптимальная площадка для серьезного разговора и выработки решений по региональным конфликтам.
Глава белорусской делегации также отметил, что будущее ОБСЕ возможно только в том случае, если государства-участники начнут воспринимать организацию не как площадку для взаимных претензий, а как эффективный инструмент продвижения диалога и укрепления межгосударственного взаимодействия на всем евразийском пространстве.