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В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией

29 августа 2026 10:38
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В Финляндии опасаются массового оттока населения из приграничья из‑за отсутствия российских туристов. На востоке страны уровень безработицы взлетел почти до 20 %, что вдвое выше показателей аналогичных районов на западе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией-2

Из‑за отсутствия работы жители приграничных населенных пунктов готовятся к масштабному переезду в более благополучные регионы. Главной причиной упадка стало закрытие сухопутной границы с Россией. Территории теряют по миллиону евро каждый день. В регионе массово разоряются отели и магазины. По подсчетам экспертов, годовой ущерб страны достигает двух миллиардов. На этом фоне власти завершают возведение 200‑километрового забора вдоль границы с Россией, а за вход в пограничную зону без пропуска ввели штраф в 500 евро.

# Финляндия # Новости Финляндии

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