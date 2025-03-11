Глава ОБСЕ лично побывал в районах, пострадавших от массированной атаки беспилотников на Московскую область

С последствиями массированной атаки беспилотников на Московскую область сегодня, 11 марта, смог ознакомиться глава ОБСЕ, который находится с визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он лично побывал в пострадавших района, осмотрел поврежденный дом в городе Видное. За ночь российские средства ПВО сбили 337 дронов. Около 80 – только над Москвой. Как отметили в МИД России, Киев не в первый раз направляет свои беспилотники на столицу, когда в городе находятся высокопоставленные делегации. Генсек ОБСЕ по итогам переговоров с главой МИД России заявил, что Организация готова поддержать усилия по урегулированию конфликта на Украине и предоставить необходимую помощь.