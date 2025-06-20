Лукашенко вручил награды выдающимся выпускникам вузов и педагогам
Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом заявил глава государства. Утро во Дворце Независимости началось с красивой и уже традиционной церемонии награждения выдающихся выпускников и преподавателей высших учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За успехи и достижения отмечены 25 человек из разных регионов Беларуси. Среди них есть экономисты и инженеры, врачи и ветеринары, будущие педагоги и аграрии. Как подчеркнул глава государства, за наградами стоит упорный труд, но многое еще впереди. Сейчас для выпускников наступает золотое время. В напутственном слове глава государства призвал молодежь не бояться трудностей и сложных задач, а если ошибся, не отступать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот, кто много работает, находится в постоянном поиске, несомненно, добьется успехов, но неизбежно совершит и ошибки. Однако эти ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Я желаю, чтобы у вас было так. Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас – молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно доверить судьбу нашей Беларуси. Мир огромен, но Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы – старшее поколение – смогли сохранить для вас. Я поздравляю всех выпускников вузов Беларуси с окончанием учебного года и желаю, чтобы выбранная дорога вела только к успеху.
Отдельные слова благодарности Александра Лукашенко – преподавателям. Они не только передают знания, но и воспитывают у учащихся чувство уважения к родной стране, ее традициям и ценностям белорусского народа.
Вместе с тем Президент предупредил о предстоящем разговоре касательно ситуации в системе высшего образования. Отметим, в этом году из вузов выпустились 42 700 специалистов. Как ранее отмечал глава государства, революции в системе образования нам не нужны. Сферу и без того неоднократно встряхивали, сегодня ориентируемся на эволюционный подход. Так, продолжается планомерная работа по развитию высшего образования. За прошлый учебный год профильное министерство обеспечило выполнение более 50 поручений Президента. В частности, был прекращен набор на непрофильные специальности, повысился престиж инженерных направлений. Отдельно проработан вопрос практикоориентированности – налажено тесное сотрудничество с заказчиками кадров. Сегодня действует более трех тысяч договоров, 800 из них заключили в 2024 году.