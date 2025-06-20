Лукашенко вручил награды выдающимся выпускникам вузов и педагогам

Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом заявил глава государства. Утро во Дворце Независимости началось с красивой и уже традиционной церемонии награждения выдающихся выпускников и преподавателей высших учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За успехи и достижения отмечены 25 человек из разных регионов Беларуси. Среди них есть экономисты и инженеры, врачи и ветеринары, будущие педагоги и аграрии. Как подчеркнул глава государства, за наградами стоит упорный труд, но многое еще впереди. Сейчас для выпускников наступает золотое время. В напутственном слове глава государства призвал молодежь не бояться трудностей и сложных задач, а если ошибся, не отступать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот, кто много работает, находится в постоянном поиске, несомненно, добьется успехов, но неизбежно совершит и ошибки. Однако эти ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Я желаю, чтобы у вас было так. Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас – молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно доверить судьбу нашей Беларуси. Мир огромен, но Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы – старшее поколение – смогли сохранить для вас. Я поздравляю всех выпускников вузов Беларуси с окончанием учебного года и желаю, чтобы выбранная дорога вела только к успеху.

Отдельные слова благодарности Александра Лукашенко – преподавателям. Они не только передают знания, но и воспитывают у учащихся чувство уважения к родной стране, ее традициям и ценностям белорусского народа.