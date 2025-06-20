Вопросы развития белорусской столицы обсудили в Совете Республики

В ходе встречи были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Минска, уделено внимание выполнению прогнозных показателей и обеспечению эффективной работы каждого предприятия белорусской столицы. Важно, чтобы для людей были созданы достойные условия труда и своевременно выплачивалась заработная плата. Спикер также акцентировала внимание на вопросах наведения порядка на земле, что особенно актуально в Год благоустройства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Минске:

Такие встречи мы проводим достаточно часто с руководством города и главами администраций, потому что в нашей стране действует институт уполномоченных Президента Республики Беларусь, которые работают во всех областях нашей страны и городе Минске. И, конечно, мы понимаем, что те задачи, которые сегодня стоят перед руководством и местными органами власти, перед депутатским корпусом должны решаться более оперативно. И, конечно, исполнительная дисциплина должна находиться на самом высоком уровне.

Наталья Кочанова также обратила внимание на то, что столица Беларуси становится площадкой для проведения большого количества разного рода мероприятий. Только за 2024 год их состоялось более четырех тысяч.