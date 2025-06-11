Здесь училась одна из первых женщин-нейрохирургов Беларуси! Как в музее БГМК хранят память о выпускниках?

В 2025 году колледжи Минской области готовятся принять почти шесть с половиной тысяч абитуриентов. Всего для подготовки квалифицированных кадров функционирует 23 учреждения средне-специального и профессионально-технического образования. Везде созданы необходимые условия для развития и обучения студентов. В дальнейшем они будут закреплены за перспективными рабочими местами.

Выпускники колледжа – это не только средние медицинские работники. Среди них много врачей и кандидатов медицинских наук – тех, о которых с гордостью сегодня рассказывают учащимся. И, как утверждают, главное – не количество, а качество. Ведь медицина – это работа с людьми, одна из самых требовательных и ответственных профессий.

Визитная карточка учреждения образования – это музей «Милосердие и мужество». Про предназначение медицины в двух словах и сотнях артефактах: фотографиях, документах и личных вещах тех, кто когда-то учился или работал здесь. Своеобразное посвящение учащихся в профессию происходит здесь. За рамками учебного процесса более глубокое понимание и осмысление своей специализации ребята находят в источниках истории.

Нила Барташевская, общественный руководитель музея «Милосердие и мужество» Борисовского государственного медицинского колледжа:

Павловец Мария Васильевна – выпускница 1934 года. Она с отличием окончила Борисовский медрабфак, окончила медицинский институт. В войну она была в партизанском госпитале, спасала раненых. После войны она смогла защитить докторскую диссертацию, и она, наверное, единственная в Беларуси женщина-нейрохирург. Про нее коллеги очень хорошо отзывались, говорили, что женские руки – это единственные руки, которые могут держать человеческий мозг в своих руках. То есть ее нежные руки держали этот мозг.

Кстати, после своих 80 лет она приезжала к нам в колледж, на юбилей колледжа. Из Минска приезжала на электричке и объяснила это тем, что я обычный человек, и я езжу обычным транспортом. В электричке она встретила своего спасенного пациента, который сперва думал, что он ошибся, говорит: «Академики в электричке не ездят». Она сказала: «Да, вы ошиблись, академики ездят в электричке». Как оказалось, она спасла ему жизнь, и он случайно ее встретил, он очень благодарил ее за спасение.

Здесь она нам уже рассказала: «Здесь я встретила своего спасенного пациента, а если бы я каждый день ездила на общественном транспорте, то я каждый день встречала бы своих спасенных пациентов».

С 1937 года по 2025. Сквозь десятилетия память о выпускниках продолжает существовать, и сейчас уже современные учащиеся готовят свой альбом. О том пути, который они прошли, и что оставят после себя.