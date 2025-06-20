В Военной академии Беларуси состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба Вооружённых Сил

В условиях деградации безопасности во всех сферах, когда тотальная милитаризация планеты и дальнейшее разрастание конфликтов грозят непоправимыми последствиями глобального масштаба, военные должны объективно оценивать все вызовы и противостоять им. Об этом заявил министр обороны нашей страны Виктор Хренин на торжественной церемонии, посвященной 18-му выпуску офицеров факультета Генштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломы получили 155 человек. Многие из них уже прошли долгий профессиональный путь. Это состоявшиеся управленцы, военная элита, способная принимать оперативные и нестандартные решения в самых сложных условиях. Именно этому в течение двух лет обучает факультет Генерального штаба. Программа постоянно корректируется с учетом мирового опыта.

Александр Лемеш, выпускник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси: То, что мы получили на факультете Генерального штаба, окажет большое влияние на дальнейшее прохождение нами службы. Мы будем совершенствовать вопросы развития Вооруженных Сил, боевой эмоциональной готовности, боевой подготовки и в других сферах.

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:

Процесс обучения не статичный. И мы, конечно же, изучаем опыт конфликтов, которые происходят в мире. И мгновенно, оперативно все это вотворяем в процесс обучения. Поэтому сегодня выпускники факультета Генерального штаба прекрасно владеют обстановкой, которая происходит в мире. Прекрасно умеют анализировать обстановку, которая складывается в том числе вокруг нашей страны.

Факультет Генерального штаба готовит офицеров-управленцев уже почти 20 лет. Более 50 выпускников получили генеральские погоны. Сейчас они возглавляют министерства и ведомства, командуют войсками и объединениями Вооруженных Сил Беларуси.