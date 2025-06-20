Конфликт Израиля и Ирана может изменить мир – почему, объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Вот уже несколько дней мы большой с тревогой наблюдаем за конфликтом Израиля и Ирана, чреватого перерастанием в ядерную войну, последствия которой – политические, экономические, демографические и экологические будем ощущать все мы. Но прежде всего, нужно разъяснить, что же там на самом деле происходит. Израиль первым атаковал Иран, нарушив все международные нормы и правила. Это прямая агрессия. Израиль действует на территории Ирана диверсионно-террористическими методами. Иран никогда не был нацелен на эскалацию. Иран до этого отвечал на все атаки на него символично, сдержанно и дипломатично. В этом году Иран просто вынудили вовлечься в конфликт. Тель-Авив своими действиями хочет быстрой победоносной войны, чтобы удержать у власти правительство Нетаньяху, а также вовлечения в войну США. Но для Дональда Трампа, если он исходит из рациональных соображения, прямое вовлечение в войну с Ираном невыгодно. Пример йеменских хуситов, которых США и Израиль не смогли победить своими бомбардировками, говорит, что они не способны на это без наземной операции. А наземная операция в Иране может стать катастрофой и вторым Афганистаном.

Алексей Дзермант:

Цель Израиля – посеять раскол и недовольство в иранском обществе. На это работает вся израильская пропаганда. С момента Исламской революции в Иране прошло 46 лет. Поколение революционеров постепенно уходит в мир иной. Израиль рассчитывает, что более молодые иранцы потребуют либеральных преобразований и светского характера государства. Но это не так. Либеральная часть молодежи действительно есть и живет в больших городах. Однако большинство молодежи не разделяет такую позицию. Более того, израильская пропаганда использует сына последнего шаха Ирана Резу Пахлеви, которого ненавидят даже самые отчаянные либералы в Иране и считают его обычным предателем. Израиль просчитался и в попытках физического устранения главных лиц, его логика здесь такова: устраним руководство и решим вопрос. Однако в Иране сильные государственные, общественные и религиозные институты. Система сама себя естественным образом воспроизводит. И откровенный террор ничего не меняет. Более того, кадры ударов по многоквартирным домам генералов Корпуса стражей Исламской революции работают скорее в пользу иранской системы. Оказывается, генералы живут не на виллах или в дворцах, а в многоквартирных подъездах обыкновенных жилых домов. Израильская агрессия сплотила вокруг Ирана исламский мир. Если раньше вся американская машина в регионе пыталась удержать Иран в шиитском гетто, то после израильской агрессии все подобные потуги рассыпались как карточный домик. Растет солидарность мусульман различного толка с шиитским Ираном.

Алексей Дзермант:

Главной проблемой Ирана сегодня является неудовлетворительная работа контрразведки. Устранение диверсантов на своей территории и укрепление внутригосударственной системы безопасности – это задача, которая сейчас является самой важной. Иран – это один из ключевых полюсов сопротивления Западу. В случае победы западных империалистов в Иране южную Евразию может ожидать хаотизация и афганистанизация, которая имеет все перспективы перекинуться и на другие соседние регионы. Напомню, что Иран помог России в критически сложной ситуации 2022 года, поставляя беспилотники, военную компонентную базу, помогая налаживать производства БПЛА в самой России. Иран обеспечил логистику России в тот момент, когда на Западе и в Черном море Россия была фактически заблокирована. Иран подставил экономическое плечо в момент, когда Запад обрушился на Россию санкциями. Иран поддержал Россию дипломатически. В случае его ослабления или даже падения для России начнутся большие проблемы на южном направлении – Закавказье.