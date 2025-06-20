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Комитет госконтроля и Генеральный счётный суд Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

20 июня 2025 17:14
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Укрепление сотрудничества в области аудита. Между Комитетом госконтроля Беларуси и Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписан меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля и Генеральный счётный суд Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании-2

Документ создает прочную правовую основу для углубления профессионального диалога, обмена передовым опытом и лучшими практиками по вопросам финансового аудита. В планах – проведение совместных обучающих программ, связанных с контролем финансовой деятельности. У двух высших органов много общих тем: подготовка кадров, борьба с коррупцией, цифровизация контрольной деятельности.

Комитет госконтроля и Генеральный счётный суд Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Саудовская Аравия – это наш важный партнер. Наши коллеги, Генеральный счетный суд, занимают лидирующее положение на мировой арене, занимают руководящие посты в таких организациях, как INTOSAI, которые объединяют все высшие контрольные органы в мире. Они возглавляют ряд других международных организаций, где мы договорились и скоро станем наблюдателями. Мы договорились о том, что до конца года мы выработаем совместный план, который наполним реальными мероприятиями для того, чтобы меморандум не остался на бумаге.

Сотрудничество высших контрольных органов Беларуси и Саудовской Аравии активно развивается. За последний год это уже третья встреча руководителей ведомств.

# Василий Герасимов # Комитет государственного контроля Республики Беларусь

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