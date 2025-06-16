Белорусские колледжи предлагают абитуриентам новые специальности

Лето – жаркая пора для абитуриентов. Накануне начался прием документов в колледжи для получения профессионально-технического образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По количеству мест приема лидируют инженерные, обрабатывающие и строительные специальности, в топе также сельское хозяйство. При этом три четверти от плана набора составляют профили, ориентированные на реальный сектор экономики. В последние годы в Беларуси растет интерес к рабочим профессиям. Молодые люди стараются как можно раньше получить востребованную работу и самостоятельно начать зарабатывать деньги. А для тех, кто хочет продолжить обучение, есть возможность сделать это в сокращенной форме. О планах приема и новых специальностях для вчерашних школьников – Марина Кишкурно.

Более 170 колледжей скоро распахнут свои двери для абитуриентов. Учебные заведения обновили к новому сезону материально-техническую базу, предлагают будущим студентам и новые специальности. Одна из таких появилась в Витебском государственном индустриальном колледже. «Переработка птицы и кроликов» – направление, по которому с этого года предлагают пройти обучение.

Руслан Винокуров, директор Витебского государственного индустриального колледжа:

Сегодня очень активно развивается птицеводческое направление. Взаимодействуя с заказчиками кадров, понимая, как развивается экономика нашей Витебщины, мы сегодня видим, что есть серьезная потребность в рабочей специальности обвальщика тушек птицы. Мы интегрируем это с поварами. Поэтому те выпускники школ, которые попадут в эту группу, они будут, с одной стороны, и обвальщики тушек птиц, с другой стороны, повара.

Традиционно наибольшей популярностью пользуются специальности сферы торговли и общественного питания. По этому направлению индустриальный колледж Витебска считается ведущим в стране. Его учащиеся регулярно занимают призовые места на конкурсах профессионального мастерства.

Мне нравилось готовить, и после 9 класса я приняла решение пойти в этот колледж, меня родители поддержали.