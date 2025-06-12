Лучшие из лучших – 158 столичных выпускников чествовали в Минске

Лучших столичных выпускников чествовали в Национальной библиотеке. Это 158 человек. Среди них – победители республиканских и международных олимпиад, конкурсов исследовательских работ, спортивных соревнований, а также те, кто добился успехов в творчестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребятам вручили благодарности и памятные подарки. Также слова признательности и поздравления прозвучали в адрес педагогов и родителей выпускников. Для молодых людей это событие является мотивацией к дальнейшему развитию и достижению высоких целей. А для учителей – благодарностью за их труд.

Анна Седюкевич:

Я участвовала в республиканской олимпиаде по русскому языку и русской литературе. Дошла до заключительного этапа, до республики. Это большой труд, и я очень рада, что наше государство организовывает такие праздники, поощряет таких учащихся, дает им стимул работать, идти дальше вперед.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы сегодня с гордостью говорим о спортсменах, о людях, которые себя проявили, в том числе и в творческой жизни, о тех, кто сегодня активно участвует в городских, республиканских мероприятиях. Конечно, это все патриотическая сфера, которая сегодня формирует молодого человека как личность. С каждым годом молодых людей, которых мы отмечаем, становится все больше и больше.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Большой вклад внесли и педагоги, и родители, которые рука об руку шли на протяжении этих долгих лет с учениками, отдавая частичку своих знаний, своей души, направляя и наставляя их. Мы уже имеем результаты и централизованного экзамена, и централизованного тестирования. И в этом году они нас, безусловно, очень радуют.

Сейчас выпускники находятся на пороге вступительной кампании. К слову, в этом году более 300 человек получили наивысший балл по результатам ЦТ. Кроме того, минские школы и гимназии выпустили порядка 430 медалистов.