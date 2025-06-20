Снопков: надеемся на эффективное всестороннее взаимодействие с провинцией Шэньси

Высочайший уровень политического взаимопонимания, заметные экономические результаты. Сегодня Минск и Пекин на траектории роста. Как по максимуму наполнить наши отношения взаимовыгодным содержанием – разговор в Доме правительства на встрече с главой Народного политического консультативного совета провинции Шэньси.

Всепогодная дружба Минска и Пекина, все всяких сомнений, пример партнерства, достойный подражания во всем мире. В его основе политическая воля лидеров – Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество Минска и Пекина строится на прочном фундаменте безусловной дружбы, искренности и поддержки наших лидеров. Тесная дружба связывает и народы двух стран. Именно исходя из этого формата отношений, созрели и главные принципы нашего партнерства. Сейчас важно приложить все усилия для активизации взаимодействия на всех уровнях и по всем направлениям. Тем более что перспективные сферы уже обозначены.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В прошлом году страну посетил премьер Госсовета Ли Цян. Была подписана дорожная карта сотрудничества на 2024-2026 годы, которая имеет достаточно прикладной характер. И, как сказал 4 июня товарищ Си Цзиньпин, мы должны активизировать наше сотрудничество по всем направлениям. И в дальнейшем надеемся на активное и эффективное всестороннее взаимодействие с провинцией Шэньси.

В ходе беседы стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, как между странами, так и непосредственно с провинцией Шэньси. Николай Снопков еще раз подчеркнул, что Беларусь настроена на активное, эффективное и всестороннее взаимодействие.