В Минске подвели итоги конкурса методических разработок с использованием искусственного интеллекта

Повысить качество обучения, развить у педагогов и учеников новые компетенции. Внедрение в образовательный процесс технологий искусственного интеллекта открывает уникальные возможности. Это показали итоги конкурса методических разработок. Церемония награждения финалистов прошла в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего было заявлено более 400 работ. Материалы представили в трех номинациях – от разработки урока до методических материалов, основанных на применении искусственного интеллекта. Наградами отмечены лучшие работы в различных категориях, включая информатику, математику, естественные науки и гуманитарные дисциплины. Каждая идея отличается оригинальностью и креативностью, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и профессионализме участников.

Анжелика Молодцова, учитель начальных классов средней школы № 175 Минска:

Уникальность нашего проекта в том, что в нашей работе работал как учитель-наставник, так и молодой учитель. Мы использовали реверсивное наставничество. То есть основные моменты в методической грамотности составления урока возлагались на меня. Помощь в создании работе на различных платформах искусственного интеллекта, обучение наставника. И в нашей работе представлены как работы молодого специалиста, так и обученного наставника.

София Адамова, учитель начальных классов гимназии №10 Минска имени дважды Героя Советского Союза П.Я. Головачева:

Первый год работы учителем и уже такая награда на таком высоком уровне. Очень значимая для меня победа. Планирую работать, планирую дальше развиваться, самостоятельно разрабатывать какие-то уроки. Это ценно очень.

Использование искусственного интеллекта сегодня – уже не просто тренд, а необходимость для тех, кто хочет эффективно учить и вдохновлять новое поколение. Все оцифрованные инновации педагогов готовы к использованию в учебных аудиториях.