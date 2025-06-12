Белорусская технология, которая не имеет аналогов! В БГМУ показали уникальные научные разработки

Чтобы врачи могли оказывать помощь всегда на высоком уровне, подготовка должна быть соответствующая. Этому вопросу в Беларуси уделяют самое пристальное внимание. С организацией учебного процесса в ведущем медвузе страны ознакомились депутаты Палаты представителей во главе с Игорем Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня обучение здесь проходят 8 тысяч человек. Из них порядка 2 тысяч – иностранные студенты из 60 государств. Что неудивительно, ведь качество отечественного образования на высоком уровне. Здесь дают не только хорошую теоретическую базу, симуляционное оборудование и тренажеры позволяют наработать практический опыт в стоматологии, реанимации, хирургии и не только. Это значит, что по окончании вуза молодые специалисты будут полностью готовы к работе.
Продемонстрировали депутатскому корпусу и научные разработки, которые активно применяются нашими медиками. Например, технологию реконструктивной хирургии глазницы. Методика уникальная и крайне востребованная.
Оксана Дудич, доцент кафедры офтальмологии Белорусского государственного медицинского университета:
Технология предполагает использование компьютерных технологий. Второй этап – это хирургический этап, третий этап – в лаборатории глазного протезирования скульптор замещает с высококачественным силиконом все утраченные ткани. Технология эта эффективна как у пациентов зрелого возраста, так и в детской практике. Это белорусская разработка, которая не имеет аналогов. Разрабатывали мы ее совместно с коллегами из БГУИР. И все производство организовано на территории Республики Беларусь.
В нашей стране бесплатная медицинская помощь гарантирована всем гражданам, напомнил Игорь Сергеенко на встрече с профессорским составом. Для понимания, выезд скорой на вызов обходится примерно в 164 рубля, за год в масштабах страны эта цифра превращается в почти полмиллиарда, день пребывания в хирургическом отделении – около 200 рублей, пациентами этого стационара, как правило, становятся на период от 3 до 10 дней – общую сумму считайте сами, цифры впечатляют. Ну а реанимация и вовсе обойдется в 1 202 рубля. Правда, не людям, а государству, которое берет на себя всю финансовую нагрузку.
При этом квалификация белорусских медиков не уступает лучшим мировым стандартам. И это повод для гордости. В знак признательности за нелегкий труд профессорско-преподавательскому составу БГМУ вручили благодарности председателя Палаты представителей.