Белорусская технология, которая не имеет аналогов! В БГМУ показали уникальные научные разработки

Чтобы врачи могли оказывать помощь всегда на высоком уровне, подготовка должна быть соответствующая. Этому вопросу в Беларуси уделяют самое пристальное внимание. С организацией учебного процесса в ведущем медвузе страны ознакомились депутаты Палаты представителей во главе с Игорем Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня обучение здесь проходят 8 тысяч человек. Из них порядка 2 тысяч – иностранные студенты из 60 государств. Что неудивительно, ведь качество отечественного образования на высоком уровне. Здесь дают не только хорошую теоретическую базу, симуляционное оборудование и тренажеры позволяют наработать практический опыт в стоматологии, реанимации, хирургии и не только. Это значит, что по окончании вуза молодые специалисты будут полностью готовы к работе.

Продемонстрировали депутатскому корпусу и научные разработки, которые активно применяются нашими медиками. Например, технологию реконструктивной хирургии глазницы. Методика уникальная и крайне востребованная.