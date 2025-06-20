Работа предприятий, трудовые ресурсы и развитие края – Сергеенко посетил Шумилинский район

О ситуации в Витебской области 20 июня говорили в ходе поездки Игоря Сергеенко в этот регион. Глава нижней палаты парламента является уполномоченным представителем Президента в этой области. В частности, Игорь Сергеенко посетил Шумилинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания – эффективность работы предприятий, трудовые ресурсы и в целом развитие края. Актуальным оказался вопрос подготовки школ к новому сезону. В районе работают 20 учреждений образования. Создать для ребят комфортные условия – приоритетная задача местных органов власти. В ближайшее время в школах начнутся ремонтные работы. Отдельно остановились и на теме кадров.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:

От состояния работы с кадрами и в целом от состояния кадров зависит организация работы всего хозяйственного комплекса, объектов социальной сферы любого района. Система работы с населением выстроена, но обращает на себя внимание за последние годы сокращение численности трудоспособного населения. Если сегодня в экономике района работают 6250 человек, то 10 лет назад эта цифра составляла на 2200 человек больше.

В преддверии трагической и памятной даты – Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа – остановка у мемориала воинам Красной армии. Здесь к подножию монумента легли цветы.