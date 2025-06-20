Трамп сам себе создал проблемы – профессор из США об участии Штатов в конфликте Ирана и Израиля

Главная мировая тема вот уже больше недели – эскалация ирано-израильского конфликта. 20 июня Тель-Авив заявил о выводе из строя на западе Ирана десятков складов с ракетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нынешней ситуации многое будет зависеть от не просто риторики, а от реальных действий Дональда Трампа, в ответ на которые Тегеран, похоже, готов идти до конца. При этом пока Трамп поставил на паузу решение об участии США в ближневосточном конфликте, Европа демонстрирует дипломатические методы.
Уильям Хауэлл, профессор политических наук в университете Джона Хопкинса (США):
Трамп сам себе создал проблемы, после того как заявил, что собирается принять участие в конфликте. В своей предвыборной кампании он говорил, что Штаты не станут вмешиваться в дела других стран. Получается, что сейчас он сам себе противоречит. И, параллельно, заявление Трампа об ударах по Ирану вызвало разногласия в его политическом лагере. Он, возможно, сделал бы это со дня на день, просто потому что захотел так. Однако кто-то указал ему на риски.
«Вашингтон зарядил против Ирана «Мать всех бомб» – к чему идет эскалация в ближневосточном конфликте.