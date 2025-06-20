Трамп сам себе создал проблемы – профессор из США об участии Штатов в конфликте Ирана и Израиля

Главная мировая тема вот уже больше недели – эскалация ирано-израильского конфликта. 20 июня Тель-Авив заявил о выводе из строя на западе Ирана десятков складов с ракетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешней ситуации многое будет зависеть от не просто риторики, а от реальных действий Дональда Трампа, в ответ на которые Тегеран, похоже, готов идти до конца. При этом пока Трамп поставил на паузу решение об участии США в ближневосточном конфликте, Европа демонстрирует дипломатические методы.