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Москва и Киев совершили очередной обмен военнопленными на границе с Беларусью

20 июня 2025 17:08
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Москва и Киев совершили очередной обмен военнопленными на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Москва и Киев совершили очередной обмен военнопленными на границе с Беларусью-2

Группа военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен передана группа пленных ВСУ. Как отметили в Москве, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Москва и Киев совершили очередной обмен военнопленными на границе с Беларусью-4

В рамках стамбульских договоренностей между Россией и Украиной продолжаются санитарные обмены ранеными. Тем временем стало известно о том, что третий раунд переговоров между Москвой и Киевом должен состояться после 22 июня в Турции. Пресс-секретарь президента России отметил, что точная дата станет известна уже на следующей неделе.

# Россия # Украина

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