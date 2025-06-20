Москва и Киев совершили очередной обмен военнопленными на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Москва и Киев совершили очередной обмен военнопленными на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Группа военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен передана группа пленных ВСУ. Как отметили в Москве, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
В рамках стамбульских договоренностей между Россией и Украиной продолжаются санитарные обмены ранеными. Тем временем стало известно о том, что третий раунд переговоров между Москвой и Киевом должен состояться после 22 июня в Турции. Пресс-секретарь президента России отметил, что точная дата станет известна уже на следующей неделе.