Москва и Киев совершили очередной обмен военнопленными на границе с Беларусью

Трамп сам себе создал проблемы – профессор из США об участии Штатов в конфликте Ирана и Израиля

«Заявление Трампа об ударах по Ирану вызвало разногласия в его политическом лагере. Он, возможно, сделал бы это со дня на день, просто потому что захотел так. Однако кто-то указал ему на риски».