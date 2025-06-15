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В Беларуси стартует приём документов в профессионально-технические колледжи

15 июня 2025 07:38
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В Беларуси сегодня, 15 июня, стартует прием документов в учреждения профессионально-технического образования. 160 колледжей планируют набрать 28 тысяч абитуриентов. А вот желающим получить среднее специальное образование стоит учитывать обновленные сроки – документы будут принимать с 18 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси стартует приём документов в профессионально-технические колледжи-2

Такая возможность позволит абитуриентам, не прошедшим по конкурсу в выбранное учебное заведение, оперативно подать документы в другой колледж или на другую специальность. Кстати, в этом году среднее специальное образование можно получить по пяти новым направлениям. Среди них – техническая эксплуатация мультимедийных систем, дизайн звуковой среды, воспитательная работа, а также программно-техническое обеспечение цифровых устройств.

В Беларуси стартует приём документов в профессионально-технические колледжи-4

Александр Талатай, консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
Мы ежегодно, можно так сказать, ежедневно, когда идет приемная кампания, мониторим ситуацию, изучаем мнение граждан, конечно, как это происходит, учитываем все нюансы каждого ребенка, кто прошел, кто не прошел, и пытаемся всячески помочь все-таки ребенку реализоваться на профессиональном уровне, чтобы не остался он все-таки в стороне. И всех по возможности принять на обучение для получения профессионального образования.

В Беларуси прием на среднее специальное и профессионально-техническое образование ведут свыше 300 колледжей. В этом году планируется зачислить порядка 66 тысяч будущих специалистов.

# Образование в Беларуси # Образование # Вступительная кампания

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